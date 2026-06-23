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Tekirdağ'da buğday tarlalarına sıçrayan yangında 300 dönüm alan kül oldu

Tekirdağ'da buğday tarlalarına sıçrayan yangında 300 dönüm alan kül oldu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle buğday tarlalarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan ve buğday tarlalarına sıçrayan yangında yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Karaevli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler buğday tarlalarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına onlarca itfaiye aracı ve ekip müdahale ederken, rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları zaman zaman güçlükle yürütüldü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürülürken, yaklaşık 300 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangını gören vatandaşlardan biri, "Çok büyük bir yangındı. Sağ olsun itfaiye ekipleri geldi ve söndürdü" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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