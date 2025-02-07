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Tekirdağ'da Altın Soygununa Operasyon: 5 Tutuklama

Tekirdağ'da Altın Soygununa Operasyon: 5 Tutuklama
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kuyumcudan 1 milyon 200 bin TL değerinde altın çalan suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kuyumcudan 1 milyon 200 bin TL değerinde altın çalan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Aralık 2024'te saat 04.15 sıralarında İstanbul'dan gelen sahte plakalı bir araçla Gürsel Paşa Caddesi'ndeki kuyumcuya girerek soygun yapan silahlı ve kar maskeli şahısların peşine düştü. Yapılan çalışmaların ardından 31 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, suçta kullanıldığı değerlendirilen motosiklet kaskları, kar maskeleri ve eldivenler, çeşitli ziynet eşyaları ve 64 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca suç örgütü liderleri adına bastırılmış 2 araç plakası, sahte banka kartları, bir dizüstü bilgisayar ve dijital materyaller bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden S.D., F.S., F.T., B.K. ve İ.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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