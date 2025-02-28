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Tekirdağ'da 400 Milyon Lira Dolandırıcılıkla Şebeke Çökertildi

Tekirdağ'da 400 Milyon Lira Dolandırıcılıkla Şebeke Çökertildi
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Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, yüksek kar vaadiyle 134 kişiyi dolandıran 28 kişilik şebeke çökertildi. Operasyon sonucunda şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, 134 kişiyi yaklaşık 400 milyon lira dolandıran 28 kişilik şebeke çökertildi.

Yüksek kar vaadiyle ve telefon dolandırıcılığı yöntemiyle Türkiye genelinde 134 kişiyi yaklaşık 400 milyon lira dolandıran şebeke, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ Asayiş Büro ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Saray'a getirilirken, savcılıktaki soruşturmalarının tamamlanmasının ardından 28 kişi adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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