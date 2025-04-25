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Tekirdağ Çorlu'da Kaporta Atölyesinde Büyük Yangın

Tekirdağ Çorlu'da Kaporta Atölyesinde Büyük Yangın
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Tekirdağ Çorlu Yeni Sanayi Sitesi'ndeki kaporta tamiri ve boyama yapılan işyerinde çıkan yangında işyeri ve içerisindeki 6 otomobil kül oldu. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Tekirdağ Çorlu Yeni Sanayi Sitesi'ndeki kaporta tamiri ve boyama işlemlerinin yapıldığı işyerinde büyük çaplı yangın meydana geldi. İşyeri ve içerisinde bulunan 6 otomobil küle döndü.

Olay, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 3. Sokak'taki İrem Oto Kaporta Boya isimli işyerinde meydana geldi. Sabaha karşı 04.00 sıralarında işyeri binasından yükselen alevleri gören yoldan geçen bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yangın ihbarında bulundu.

Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşyerinin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü.

Yangın sonrası işyeri tamamen kullanılamaz hale gelirken, onarıma getirilen içerideki milyonlarca liralık 6 otomobil de hurda yığınına döndü.

Yangının kesin çıkış sebebi henüz bilinmezken, itfaiye ve polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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