Tefecilik Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen, ev ve iş yerinde de 42 senet ile kimlik fotokopisi ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tefecilik suçuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, Dilovası'nda M.S. isimli şüphelinin borç para vermek suretiyle haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Zanlı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 42 senet ve kimlik fotokopisi ile 105 tabanca mermisi ele geçirildi. M.S., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - KOCAELİ