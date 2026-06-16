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Tavşanlı'da nargile kafelere yönelik denetimler sürüyor

Tavşanlı'da nargile kafelere yönelik denetimler sürüyor
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, nargile kafelerde ürünlerin mevzuata uygunluğunu ve bandrol durumlarını denetledi. Halk sağlığı için denetimlerin süreceği bildirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde nargile kafelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından 4207 Sayılı Kanun kapsamında nargile kafelerde yapılan kontrollerde, işletmelerde sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu denetlendi. Ekipler tarafından ürünlerin bandrol ve izlenebilirlik durumları da incelenerek gerekli kontroller sağlandı.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve yasal düzenlemelere uyumun sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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