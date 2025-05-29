Tarsus'ta Orman Alanına İzin Olmadan Buğday Eken Şahıslar Hakkında Dava Açıldı

Tarsus'ta Orman Alanına İzin Olmadan Buğday Eken Şahıslar Hakkında Dava Açıldı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, 90 yıl önce oluşturulan Karabucak Okaliptüs ormanlarının bulunduğu alanda, 4 kişi 41 hektar tarım alanında buğday ekmeye çalıştı. Orman ekiplerinin zamanında müdahale etmesi sonucu şahıslar hakkında dava açıldı ve Okaliptüs fidanları yeniden dikildi.

Tam 41 hektar: Ormanı tarım alanına çevirmeye çalıştılar, zamanında müdahale engel oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 90 yıl önce oluşturulan Karabucak Okaliptüs ormanlarının bulunduğu bölgede, 4 şahıs 41 hektar alanı sürüp buğday ekti ancak ekipler müdahale etti

4 kezde zabıt tutularak uyarılan şahıslar hakkında dava açıldığı öğrenilirken, bölgede yeşillenen buğdayların sürüldüğü toprakla buluşturulan Okaliptüs fidanlarının boy vermeye başladığı öğrenildi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 9 bin yıllık geçmişe sahip Regma gölünün yatağı üzerinde 90 yıl önce oluşturulan Karabucak Okaliptüs ormanlarının bulunduğu bölgede, 4 şahıs 41 hektar alanı sürüp buğday ekti. Orman ekiplerinin zamanında müdahale edip 4 kez de zabıt tutarak uyarmasını rağmen bildiklerine devam eden şahıslar hakkında dava açıldı, bölgede yeşillenen buğdaylar sürüldü yeniden Okaliptüs fidanları toprakla buluşturuldu.

Alınan bilgiye göre, İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karabucak Okaliptüs ormanlarında yeniden dikim ve gençleştirme çalışması çerçevesinde kesilen Okaliptüs ağaçlarının kökler sökülerk, fidan dikimine hazır hale getirilen 41 hektarlık alana 2 gün içerisinde 4 şahıs sürerek buğday ekti. Şahısların orman alanına gelerek buğday ekmeden önce uyarılmasına rağmen durumu dikkate almadığı öğrenildi. Bunun üzerine orman ekipleri tarafından ilk ormana konteyner getirme, sürme ve ekim işlemleri sırasında şahıslara 4 kez tutanak tutularak savcılığa bildirildi. Şahıslar hakkında dava açılırken, orman ekipleri de Şubat ayı içerisinde yeşeren buğdayları sürdü. Mart ayında dikim zamanı gelen Okaliptüs fidanlarıda sürülen alanda toprakla buluşturdu. Endistriyel olduğu için kısa sürede büyüyen ve 10 yılda bir kesilen gençleştirme çalışması kapsamında dikilen Okaliptüs fidanları boy vermeye başladı.

Okaliptüs Ormanının 9 bin yıllık geçmişe sahip Regma gölünün kurutulmuş yatağı üzerine 1934 yılında bataklığın kurutulmasına yönelik Türkiye Cumhuriyetinin ilk ağaçlandırma çalışması olarak tarihe geçtiği öğrenildi. Bugüne kadar taşkın ve sel konusunda güvencesi olan okaliptüsün su tüketiminin fazla olması ile bataklıın kurutularak oluşturulduğu, 90 yıllık emeklerle meydana geldiği belirtildi. Orman Kadastrosuna göre de 'Devlet Ormanı' olan bölgede Mart ayı içerisinde de Okaliptüs fidanları dikilmek suretiyle alanın tamamının ağaçlandırılmış olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - 3.Sayfa
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