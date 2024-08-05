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Eskişehir'de düzenlenen turnuvada kaval kemiği kırılan Tunuslu sporcu hastaneye kaldırıldı

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Eskişehir'de düzenlenen Essa Fight Championships'te kemer maçına çıkan Tunuslu Wadi Dridi'nin, müsabaka esnasında attığı tekme sonucunda kaval kemiği kırıldı. Sporcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen turnuvada kemer maçına çıkarak Eskişehirli Milli Kickboksçu Doğan Kılıç ile mücadele eden Tunuslu Wadi Dridi'nin, müsabaka esnasında kaval kemiği kırıldı.

Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen Essa Fight Championships'te sporcuların kıyasıya mücadelesi, sporseverlere seyir zevki yaşattı. Eskişehirli Milli Kickboksçu Doğan Kılıç da düzenlenen kickboks gecesinde Tunuslu Wadi Dridi ile kemer maçı için ringe çıktı. Müsabakanın ilk raundunda tarafların birbirini tarttığı esnada Tunuslu Kickboksçu Wadi Dridi'nin, attığı tekme sonuncunda kaval kemiği kırıldı. Genç sporcu acı içinde yere yığıldı.

Yaşanan talihsiz kazanın ardından Tunuslu sporcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Maçın ardından beline kemeri takan Eskişehirli Kickboksçu Doğan Kılıç, sakatlık yaşayan rakibini hastanede ziyaret etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğan Kılıç Spor 3.Sayfa Spor Haberler

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