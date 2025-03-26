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Susurluk'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Susurluk'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. 4 elektrikli sigara sarma makinesi, 116 bin 200 boş makaron ve çok sayıda tütün bulunurken, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 116 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 54 bin 20 adet dolu makaron, 19 bin 800 adet bandrollü boş makaron, 1 hassas terazi, 23 kilo 750 gram açık kıyılmış tütün ve 2 kilo 100 gram bandrollü tütüne el konuldu.

Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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