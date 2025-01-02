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Survivor 2025'te yürekler ağza geldi! Barış Murat Yağcı bir anda yere yığıldı

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Merakla beklenen Survivor 2025 dikkat çeken kadrosuyla başladı. Survivor All Star kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı, dokunulmazlık oyununun ardından bir anda yere yığıldı. Herkesin yüreklerinin ağza geldiği anda Barış'a doktorlar müdahale etti.

Merakla beklenen Survivor 2025, dün itibarıyla başladı. Yayınlandığı ilk günden ilgi çeken yarışmaya All Star'da yer alan Barış Murat Yağcı'nın bayılması damga vurdu.

Survivor 2025'te yürekler ağza geldi! Barış Murat Yağcı bir anda yere yığıldı

HERKES PANİK OLDU

Daha önce katıldığı sezonlarda finale kadar giden Barış Murat Yağcı, Gönüllüler takımında yer alan Doğuş ile dokunulmazlık oyununa çıktı. Oyunu kaybeden Barış, arkadaşlarının yanına geldiğinde bir anda yere yığıldı. Yürekleri ağza getiren anlarda diğer yarışmacıların da panik içinde kaldıkları görüldü.

Survivor 2025'te yürekler ağza geldi! Barış Murat Yağcı bir anda yere yığıldı

BARIŞ MURAT YAĞCI YARIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Yapılan ilk kontrollerde, Barış'ın tansiyonunun düştüğü belirlendi. Yerden kalkamayan Barış Murat Yağcı, sedye ile çadıra götürülerek dinlenmeye alındı. Barış Murat Yağcı'nın yarışmaya devam edeceği de öğrenildi.

İlk olarak Survivor 2020 yarışmasına katılan ve ikinci olan Barış Murat Yağcı, Survivor 2022'de de yarışmacı olarak izleyenlerin karşısına çıkmıştı.

Survivor 2025'te yürekler ağza geldi! Barış Murat Yağcı bir anda yere yığıldı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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