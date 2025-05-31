Sosyal Medya Üzerinden 50 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu: 13 Gözaltı

Karabük merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle 43 kişiyi 50 milyon TL dolandıran 13 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda, sosyal medya üzerinden reklam vererek yatırım yapma vaadiyle vatandaşları dolandıran ve elde ettikleri gelirleri kripto para borsalarında aklamaya çalışan 15 şüpheli tespit edildi.

Karabük'ün yanı sıra 23 ilde toplam 43 kişiyi dolandırarak 50 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul, İzmir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi.

Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - KARABÜK