SOLOTÜRK'ün İstanbul Semalarındaki Büyüleyici Gösterisi
Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, İstanbul'un Fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanı'nda yaptığı gösteri uçuşuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Kokpit kamerasıyla kaydedilen bu muhteşem anlar, uçuş sporunun heyecanını bir kez daha gözler önüne serdi.
SOLOTÜRK'ün İstanbul semalarında yaptığı gösteri kokpit kamerasına yansıdı. Gösteri ekibinin yaptığı ile izleyenlerin nefeslerini kesti.
Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, İstanbul'un Fethi kutlamaları çerçevesinde İstanbul Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Savaş pilotu olan SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, yaptığı manevralarla izleyenlerin nefesini kesti. Uçağın kokpiti içinden çekilen görüntü ise izleyenleri mest etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa