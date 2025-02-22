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Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın

Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın
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Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda atık kağıt alanında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda atık kağıtların depolandığı alanda yangın çıktı.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda atık kağıtların depolandığı açık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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