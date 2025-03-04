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Söke'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Söke'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 79 yaşındaki Fevzi Akalın yaşamını yitirdi. Tofaş marka otomobil hurdaya dönerken, kaza sonrası sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, Tofaş marka otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Söke ilçesi Kuşadası yolu üzeri İsmet İnönü Caddesi Yenikent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuşadası'ndan Söke istikametine seyir halinde bulunan A.Ö. yönetimindeki 35 BDD 841 plakalı otomobil ile yol kenarında bulunan siteden yola çıktığı iddia edilen Fevzi Akalın (79) idaresindeki 09 JA 515 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır hasar alan araçta bulunan Fevzi Akalın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü A.Ö. ise sağlık ekipleri tarafından Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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