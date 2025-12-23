Haberler

Tokat'ta 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Tokat'ta 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas-Tokat kara yolunda yapılan uygulamada, durdurulan bir otomobilde 485 kilogram kaçak tütün bulundu. Olayla ilgili şüpheli B.E. tutuklandı.

Sivas- Tokat kara yolu üzerinde gerçekleştirilen uygulamada yüklü miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan ve B.E. idaresindeki 34 FN 7589 plakalı otomobilde çay ve tütün arama köpeğinin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada bagaj bölümünde toplam 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli B.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak tütünlere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Babacan'dan vahim uyuşturucu sözleri: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil

Babacan'dan vahim sözler: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title