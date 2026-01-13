Haberler

Sivas'ta şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını uçurdu

Sivas'ta şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını uçurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Pınarca köyünde etkili olan şiddetli rüzgar, caminin minaresindeki külahı yerinden kopartarak düşürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Sivas'ta merkeze bağlı Pınarca köyünde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minare külahı koparak uçtu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas'ın merkeze bağlı Pınarca köyünde geçtiğimiz pazar günü meydana geldi. Bölgede etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte rüzgarın şiddetini artırması sonucu, köyde bulunan caminin minaresinde bulunan külah yerinden koparak uçtu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kopan minare külahı cami çevresine düşerken, olay sırasında cami ve çevresinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, camide maddi hasar oluştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

Adliyede anbean yaşananlar! Savcının vurduğu kadın hakimi o kurtarmış
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız

DEM'den kendilerine yüklenen Bahçeli'ye jet hızında yanıt
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor