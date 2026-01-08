Haberler

Buzlanma kazaya neden oldu, Sivaslı iş adamı kazada öldü

Buzlanma kazaya neden oldu, Sivaslı iş adamı kazada öldü
Sivas-Malatya Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, buzlanma nedeniyle bir tır kayarken, arkasından gelen cipin tıra çarpması sonucunda Sivaslı iş adamı Ahmet Yasak hayatını kaybetti. Kazada üç kişi yaralandı.

Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, Sivaslı iş adamı vefat etti.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Malatya Karayolu, Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunda meydana geldi. Kazada, 58 BG 680 plakalı tır yoldaki buzlanma nedeniyle kaydı. Arkadan gelmekte olan Ahmet Yasak idaresindeki 58 AEP 860 plakalı Volvo marka cip tırın römork bölümüne çaptı. 34 GOC 005 plakalı başka bir otomobil ise kazaya karışmamak için manevra yapınca yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada hurdaya dönen Volvo marka cipin sürücüsü, Sivaslı iş adamı Ahmet Yasak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan üç kişi ise ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

