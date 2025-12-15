Haberler

Şırnak'ta kaçakçılık ve narkotik operasyonu

Şırnak'ta kaçakçılık ve narkotik operasyonu
Güncelleme:
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, terörün finans kaynaklarıyla mücadele kapsamında düzenlediği geniş çaplı operasyonlarda toplam 58 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı. Operasyonlarda birçok uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirildi.

Şırnak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 58 kişiye işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 63,60 gram esrar, 7,41 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 2,69 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza, 3 adet bong aparatı, 180 bin 600 adet kaçak sigara, 21 bin 800 adet elektronik sigara tütünü, 899 litre kaçak akaryakıt, 12 kilogram kaçak nargile tütünü, 704 adet elektronik sigara, 176 adet kaçak cep telefonu ile 155 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 58 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Ele geçirilen kaçak ve narkotik ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
