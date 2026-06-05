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Şırnak'ta kaplıcada patlama: 1 yaralı

Şırnak'ta kaplıcada patlama: 1 yaralı
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyündeki Zümrüt kaplıcalarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralanırken, tesiste maddi hasar oluştu. Jandarma inceleme başlattı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyünde bulunan bir kaplıcada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralanırken, tesiste maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Ilıcak köyündeki Zümrüt kaplıcalarında meydana geldi. Açılışı henüz yapılmayan ve yeni inşa edilen kaplıca tesisinde büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama, bölgede korku ve paniğe yol açtı. Patlamanın etkisiyle binanın bazı bölümlerinde hasar meydana gelirken, olay sırasında içeride bulunan bir vatandaş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralı şahsa ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı, önce Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne, ardından durumunun değerlendirilmesi üzerine Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Patlamanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Patlamanın gaz sıkışması, teknik arıza veya başka bir nedenle meydana gelip gelmediği araştırılırken, olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Bölgede güvenlik tedbirleri sürdürülürken, patlamanın yaşandığı tesis çevresine girişler kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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