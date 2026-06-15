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Şırnak'ta dev kaçakçılık operasyonu: 77 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

Şırnak'ta dev kaçakçılık operasyonu: 77 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
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Şırnak'ta jandarma ekiplerince bir haftada düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 77 milyon 610 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi, 103 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak'ta bir haftada piyasa değeri 77 milyon 610 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi, 103 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8-14 Haziran tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında toplam 103 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 19 gram metamfetamin, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 12 bin 226 adet oyuncak, 61 bin 99 adet sahte takı, 16 bin 904 adet güneş gözlüğü, 584 adet giyim eşyası, 40 adet elektronik sigara, 48 adet cep telefonu, 19 bin 988 paket bandrolsüz sigara, 493 adet inşaat malzemesi, 286 adet kozmetik ürünü, 421 adet anahtar takımı ile 20 bin 914 adet çeşitli malzeme ele geçirildi. Kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 77 milyon 610 bin lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 103 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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