Sinop'ta şiddetli fırtına, balıkçı barınağına zarar verdi

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Fırtına sırasında yükselen dalgalar, Helaldı Limanı'nda bulunan balıkçı barınaklarını vurdu.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Taşkıran'a ait balıkçı barınağı, dalgaların etkisiyle sulara gömülerek kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, barınakta ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yetkililerin bölgede hasar tespit çalışması yapması beklenirken, fırtınanın etkisini sürdürmesi nedeniyle balıkçılar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. - SİNOP