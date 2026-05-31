Sinop'ta milyarlık lüks yat yarıya kadar suya gömüldü

Sinop'ta iskelede demirli bulunan yabancı bayraklı lüks yat, su almaya devam etmesi üzerine yarıya kadar suya gömüldü. Yattaki 6 mürettebatın tahliye edilmesinin ardından limanda bekleyiş sürüyor.

Sinop'ta liman mevkiinde hareketli saatler yaşanıyor. İskelenin arka kısmında demirli bulunan ve yaklaşık 2 milyar lira değerinde olduğu belirtilen yabancı bayraklı lüks yat, dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde başlayan su alma sorunu sonrası iskele kenarında yan yatan lüks teknede batma riski her geçen dakika arttı. Olay anında içeride bulunan 6 mürettebatın güvenli şekilde karaya çıkarılmasının ardından, lüks yat iskelenin arka tarafında yarıya kadar suya gömülmüş duruma geldi.

Dün geceden bu yana yarıya kadar suya gömülen lüks yatla ilgili bekleyiş sürüyor.

