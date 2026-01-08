Haberler

Yediler içtiler hesabı ödemeye gelince kaçtılar

İstanbul Silivri'de bir restoran, iki kişi tarafından dolandırıldı. Şahıslar, yedikleri yemeklerin hesabını ödemeden kaçarken, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Restoran sahibi durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

İstanbul Silivri'de bir işletmeye gelen iki kişi, sipariş vererek yiyip içtikten sonra şahıslardan biri telefonla konuşma bahanesiyle ayağa kalkarak dışarı çıktı. Kısa bir süre sonra diğer şahıs da bin TL tutarındaki hesabı ödemeden, koşarak işletmeden uzaklaştı. Yaşanan o anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Silivri sahilinde faaliyet gösteren bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre işletmeye gelen iki kişi, siparişlerini vererek yemeklerini yedi ve içeceklerini tüketti. Hesap aşamasına gelindiğinde ise dikkat çekici bir yöntemle işletmeden ayrıldıkları belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre şahıslardan biri telefonla konuşma bahanesiyle ayağa kalkarak dışarı çıktı. Kısa bir süre sonra diğer şahsın da koşarak işletmeden uzaklaştığı görüldü. Yaklaşık bin TL tutarındaki hesabın ödenmediği tespit edildi. Olayın ardından işletme sahibi, durumu emniyet birimlerine bildirerek şahıslardan şikayetçi oldu. Öte yandan edinilen bilgilere göre, aynı şahısların geçtiğimiz Aralık ayında da bu işletmenin hemen yanında bulunan farklı bir işletmede benzer bir yöntemi uyguladığı, yedikleri ve içtikleri ürünlerin ücretini ödemeden iş yerinden ayrıldıkları iddia edildi. Her iki olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının emniyet birimlerine teslim edildiği öğrenildi. Emniyet ekiplerinin, görüntüler üzerinden şahısların kimlik tespitine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
