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Ağıla giren başıboş köpekler 26 keçiyi telef etti

Ağıla giren başıboş köpekler 26 keçiyi telef etti
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Siirt'in Şirvan ilçesinde başıboş köpeklerin ağıla girerek 26 keçiyi telef etmesi ve 3 keçiyi yaralaması sonucu hayvan sahibi mağdur oldu.

Siirt'in Şirvan ilçesinde ağıla giren başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 26 keçi telef oldu, 3'ü de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Maden köyünde dün gece Abidin Ant'a ait ağıla giren başıboş köpekler, içerideki keçilere saldırdı. Ant, sabah hayvanlarını kontrol ettiğinde 26 keçisinin telef edildiğini, 3'ünün yaralı olduğunu gördü. Ant, yaşanan olay nedeniyle mağdur olduğunu belirtti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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