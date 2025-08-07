Siirt'te 10 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında gümrük kaçağı 258 adet cep telefonunu ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.Ö.'nün cep telefonları piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olarak belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, yol kontrol noktasında durdurulun bir minibüste yolcu olarak bulunan Y.Ö.'ye ait olduğu koltuk ve bagaj kısmına gizlenmiş, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 258 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken, Y.Ö. gözaltına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
