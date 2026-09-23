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Sermaye Piyasası soruşturmasında Bülent Uygun dahil 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçuna ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Abdulkadir Özkan, Nihat Kırmızı ve Bülent Uygun da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Abdulkadir Özkan, Nihat Kırmızı ve Bülent Uygun'un da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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