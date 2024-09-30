Serhat Akın'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fenerbahçeli eski futbolcu ve şimdilerde spor yorumculuğu yapan Serhat Akın, geçtiğimiz hafta program çıkışı saldırıya uğramıştı.

AYAKLARINA ATEŞ ETTİLER

Ünlü yorumcunun ayağına 3 el ateş edilmişti. Emniyet güçleri, Akın'a yönelik düzenlenen saldırının failleri için harekete geçti. Saldırı için başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen 6 kişi gözaltına alımıştı.

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T, Y.G. ile M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.