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ultrAslan lideri Şirin'e ev hapsi

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Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan "Sebahattin Şirin" ismiyle tanınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın tribün lideri Muzaffer Şirin hakkında, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ve yurtdışı yasağı kararı verildi.

Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan "Sebahattin Şirin" ismiyle tanınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın tribün lideri Muzaffer Şirin hakkında, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ve yurtdışı yasağı kararı verildi.

Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın tribün lideri olarak bilinen ve kamuoyunda "Sebahattin Şirin" ismiyle tanınan Muzaffer Şirin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Şirin, "ruhsatsız silah ve mermi bulundurma, sosyal medyadaki beyanları ile müsabaka düzeninin bozulması, müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla ev hapsi ve yurtdışı yasağı tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme tarafından Şirin hakkında ev hapsi ve yurtdışı yasağı kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında karar verildi
Haberler.com
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