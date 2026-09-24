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Savcılık, fon soruşturmasında 2 özel jete ve Serdar Turhan'ın lüks yatına el koydu

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Savcılık, fon soruşturmasında 2 özel jete ve Serdar Turhan'ın lüks yatına el koydu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jete, Serdar Turhan'a ait lüks yata el konuldu. El konulan 2 jet ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile tutuklu Pusula Portföy Yönetimi patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen lüks yata el konuldu.

Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jete el konuldu. Ayrıca Pusula patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli 2026 model lüks yata da el konuldu. El konulan 2 özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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