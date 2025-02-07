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Sarıyer Kilyos'da Fırtına Nedeniyle Kuru Yük Gemisi Sürüklendi

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Sarıyer Kilyos'da olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından mürettebatıyla birlikte kurtarıldı.

İstanbul Sarıyer Kilyos'da olumsuz hava şartları nedeniyle kuru yük gemisi sürüklendi. Gemideki mürettebat bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kilyos açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 6 Şubat'ta yola çıkan ve Rusya'ya giden Filikci-3 isimli kuru yük gemisi Sarıyer Kilyos açıklarında Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalarda sürüklendi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgalarla mücadele eden gemideki mürettebatı Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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