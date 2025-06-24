Şanlıurfa'da Yedek Parça Dükkanında Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da Yedek Parça Dükkanında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyyübiye ilçesinde yedek parça malzemeleri satan bir dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan yok, ancak maddi hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, yedek parça araç malzemeleri satılan dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki Evren Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye giderek yangına müdahale etti. 12 araç ve 26 personel ile yangına müdahale edilirken, uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok

Merak edilen soruya Rusya'dan yanıt var!
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı

Savaşta ABD'yi korku sardı! Beyaz Saray: Aptallık olur
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi

6 havaalanına bomba yağdı, 15 uçak imha edildi
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.