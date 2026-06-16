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Şanlıurfa'da 3 milyon 700 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da 3 milyon 700 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi
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Şanlıurfa'da polis ekiplerince durdurulan bir tırda yaklaşık 3 milyon 700 bin lira değerinde kaçak sigara, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün mamulü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da tırda, yaklaşık 3 milyon 700 bin lira değerinde kaçak tütün ve elektronik sigara ürünleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Mardin-Şanlıurfa otoyolundaki polis uygulama noktasında bir tır durduruldu. Araçta yapılan aramada 9 bin 760 paket kaçak sigara, bin 280 elektronik sigara ve 3 bin 300 paket ısıtılmış tütün mamulü ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 700 bin lira olduğu değerlendirilen ürünlere el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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