Şanlıurfa'da 3 milyon 700 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'da polis ekiplerince durdurulan bir tırda yaklaşık 3 milyon 700 bin lira değerinde kaçak sigara, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün mamulü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da tırda, yaklaşık 3 milyon 700 bin lira değerinde kaçak tütün ve elektronik sigara ürünleri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Mardin-Şanlıurfa otoyolundaki polis uygulama noktasında bir tır durduruldu. Araçta yapılan aramada 9 bin 760 paket kaçak sigara, bin 280 elektronik sigara ve 3 bin 300 paket ısıtılmış tütün mamulü ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 700 bin lira olduğu değerlendirilen ürünlere el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA