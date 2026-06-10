Kamyonetteki araç lastiklerinden 20 bin paket kaçak sigara çıktı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonetin kasasındaki araç lastiklerinin içerisinde piyasa değeri 1 milyon 750 bin lira olan 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasındaki araç lastiklerinin içerisini kontrol eden ekipler, piyasa değeri 1 milyon 750 bin lira olan 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı