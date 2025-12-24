Haberler

Şanlıurfa'da kripto para üreten depoya baskın: 1 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kripto para üretimi yapılan depoda 1 milyon 500 bin TL değerinde cihaz ve ekipman ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından kripto para üretimi yaptığı tespit edilen depoya düzenlenen baskında 1 milyon 500 bin TL değerinde ürün ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hilvan ilçesinde 1 şahsın kripto para üretimi yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahsın kripto para ürettiği depoya baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin TL olan 113 adet bitcoin madenciliğinde kullanılan faturasız mining cihazı, 1 adet elektrik trafosu, 4 adet server, 1 adet bilgisayar kasası ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli şahıs da gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

