Haberler

Şanlıurfa'da koltuk ve yatak üretimi yapılan atölyede korkutan yangın

Şanlıurfa'da koltuk ve yatak üretimi yapılan atölyede korkutan yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki koltuk ve yatak üretimi yapılan işyerinde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle birçok itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da koltuk ve yatak üretimi yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın giriş kısmında yaşandı. İddiaya göre, koltuk, baza ve yatak üretimi yapılan atölyede ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, binada kalan vatandaşları tahliye ettikten sonra söndürme çalışmalarına başladı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

2. Lig takımına büyük şok! Real Madrid'i elediklerine pişman oldular
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...