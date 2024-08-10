Şanlıurfa'da kenevir operasyonu: 169 kök bitki ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 169 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında kenevir ekimi yapıldığı bilgisini aldı. İlçe kırsalında yaşayan A.A., Z.Ç. ve B.Ç. isimli şahısların ev ve ekili tarlalarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda ekili vaziyette 169 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 17 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA