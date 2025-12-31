Haberler

Birecik'te karın ağırlığına dayanamayan ağaç dalları araçların üzerine devrildi

Birecik'te karın ağırlığına dayanamayan ağaç dalları araçların üzerine devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan kar yağışı, ağaçların dallarının kopmasına ve park halindeki araçların zarar görmesine neden oldu. Kar nedeniyle bazı yollar da kapandı.

Şanlıurfa'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Birecik ilçesinde birçok ağacın dalları koparak araçların üzerine düştü.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Birecik ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası ağırlığa dayanamayan ağaç dalları koptu. Park halindeki araçların üzerine düşen dallar, maddi hasara neden oldu. Bazı yollar kar nedeniyle kapandı. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
Çılgın teklif! Milli yıldızımız Mohamed Salah'ın tahtına oturuyor

Milli yıldızımız Salah'ın tahtına oturuyor