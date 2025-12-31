Birecik'te karın ağırlığına dayanamayan ağaç dalları araçların üzerine devrildi

Şanlıurfa'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Birecik ilçesinde birçok ağacın dalları koparak araçların üzerine düştü.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Birecik ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası ağırlığa dayanamayan ağaç dalları koptu. Park halindeki araçların üzerine düşen dallar, maddi hasara neden oldu. Bazı yollar kar nedeniyle kapandı. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. - ŞANLIURFA