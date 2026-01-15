Haberler

Şanlıurfa'da kaçak alkol ve sigara ele geçirildi

Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 6 bin adet sigara, elektronik sigara, telefon, tütün, alkol ve çay yer alıyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara, telefon, tütün, alkol ve çay ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalarda 6 bin adet gümrük kaçağı sigara, 51 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 5 adet gümrük kaçağı telefon, 6 kilogram gümrük kaçağı tütün, 7 litre gümrük kaçağı alkol ve 33 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. - ŞANLIURFA

