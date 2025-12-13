Şanlıurfa'da 7 bin 958 paket kaçak sigara ele geçirildi
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonla toplamda 7 bin 958 paket kaçak sigara ve diğer gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında; 7 bin 958 paket gümrük kaçağı sigara, 12 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 18 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa