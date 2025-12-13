Şanlıurfa'da 7 bin 958 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 7 bin 958 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında; 7 bin 958 paket gümrük kaçağı sigara, 12 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 18 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - ŞANLIURFA