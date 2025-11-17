Şanlıurfa'da Kaçak Elektrik Kullanımı Yangınları Tetikliyor

Şanlıurfa'da kaçak hat çekilen elektrik panoları alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yanan panolara müdahale eden ekipler, akılalmaz metodu ortaya çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ve Suruç ilçelerinde bazı vatandaşlar, yer altına döşedikleri kablolarla panolara giden ana hattan kaçak elektrik çekti. Akılalmaz metot, aşırı yüklenme sonucu panoların yanmasıyla ortaya çıktı.

Viranşehir ilçesine bağlı Şarkpınar ve Bahçelievler mahallelerinde, yüzlerce aboneye elektrik sağlayan iki yer altı kablosuna yapılan yasa dışı müdahale, panoların alev almasıyla ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, çok sayıda abonenin panoya yer altından gelen kabloları delerek ev ya da iş yerlerine kaçak bağlantı yaptığı belirlendi.

Benzer bir durum Suruç ilçesinin Hürriyet ve Dikili mahallelerinde de yaşandı. Burada da 2 ayrı pano, kaçak bağlantıların oluşturduğu aşırı yüklenme nedeniyle zarar gördü. Dicle Elektrik ekipleri, hizmetin aksamaması için yanan panoları hızla yenileriyle değiştirerek yeniden devreye aldı.

Yanan pano sayısı 39'a çıktı, uyarı yinelendi

Dicle Elektrik, 2025 yılının ilk 10 ayında kaçak kullanım nedeniyle toplam 39 panonun aşırı yüklenmeye bağlı olarak zarar gördüğünü açıkladı. Şirket yetkilileri, bu tür olayların hem kamu kaynaklarının israfına hem de abonelerin mağduriyetine neden olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara kaçak elektrik kullanımından vazgeçmeleri yönünde bir kez daha çağrıda bulundu. Yetkililer ayrıca, bu tür yasa dışı müdahalelerin ciddi güvenlik riskleri oluşturduğunu da belirtti. - ŞANLIURFA