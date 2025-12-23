Şanlıurfa'da bin 270 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında bin 270 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık suçları ile mücadele devam ediyor. Bu kapsamda Akçakale ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak akaryakıt bulundurulduğu tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bin 270 litre kaçak akaryakıt, 1 adet sayaçlı akaryakıt pompası, 4 adet yakıt dolum tabancası ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA