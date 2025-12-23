Haberler

Şanlıurfa'da bin 270 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa'da bin 270 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, kaçak akaryakıt bulundurulan bir adrese düzenlediği operasyonda 1270 litre kaçak akaryakıt ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında bin 270 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık suçları ile mücadele devam ediyor. Bu kapsamda Akçakale ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak akaryakıt bulundurulduğu tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bin 270 litre kaçak akaryakıt, 1 adet sayaçlı akaryakıt pompası, 4 adet yakıt dolum tabancası ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı

Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
Babacan'dan vahim uyuşturucu sözleri: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil

Babacan'dan vahim sözler: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası

Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte çok konuşulan o villa
Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın, silahlı kişiler tarafından öldürüldü

Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın öldürüldü