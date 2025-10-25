Şanlıurfa'da Gümrük Kaçağı Ürünlere Operasyon

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı bin 960 paket sigara, 51 paket çay ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Viranşehir ve Suruç ilçelerinde çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında; 1960 adet gümrük kaçağı sigara, 51 paket gümrük kaçağı çay, 14 adet gümrük kaçağı alkol, 18 paket gümrük kaçağı PRO, 20 adet gümrük kaçağı kolonya, 19 adet gümrük kaçağı küçük ev aleti, 2 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - ŞANLIURFA