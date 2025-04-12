Şanlıurfa'da 1.720 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerinin katılımıyla hassas burunlu köpeklerin de yer aldığı "şok yol araması" gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda bir araçta bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA