Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Simit Fırınından 20 Bin Liralık Susam Çalan Şahıs Tutuklandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da gece bir simit fırınına girerek 20 bin lira değerinde susam ve sadaka kutusu çalan M.A. tutuklandı. Geçmişte de benzer suçlar işleyen M.A., tekrar cezaevine gönderildi.

Simit fırınından 20 bin liralık susam çalan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da geceleyin girdiği simit fırınından 20 bin lira değerinde susam ile sadaka kutusunu çalan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Okay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan bir simit fırınında gece 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.(43), geceleyin girdiği simit fırınından 20 bin lira değerinde 4 çuval susam ve yaklaşık 500 lira bulunan sadaka kutusunu çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.A.'yıyakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı susamlar polis tarafından sahibine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

M.A.'nın geçen yıl da 19 Mayıs Mahallesi'nde bir başka fırından 5 çuval susam çalıp başka bir simit fırınına sattığı ve bu suçtan tutuklanıp cezaevine girdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Samsun'da Simit Fırınından 20 Bin Liralık Susam Çalan Şahıs Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

3-sayfa Ekonomi Samsun Güncel Simit Suç

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı

Öcalan'a yaptığı çağrıyı eleştiren danışmana "Ocak dışısın" dedi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı

İçinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En Hamarat Benim Hatice kimdir? Hatice Demir kaç yaşında, nereli? Masterchef 24 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI: Bugün NOW TV'de neler var? Hudutsuz Sevda var mı? ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? Mahinur Özdemir Göktaş sağlık durumu nasıl? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı nerede kaza yaptı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı! Mahinur Özdemir Göktaş yaralandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Ekim canlı döviz kuru! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'un kaç günlük suyu var? BİM AKTÜEL KATALOĞU 25 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 25 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Mine Sevjin Alçiçek kimdir? Terörist Mine Sevjin Alçiçek öldürüldü mü? (TUSAŞ) CANLI ALTIN KURU | 24 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.