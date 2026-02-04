Sebze üreticileri dolandırıldı: 25 milyon liralık vurgun

Samsun'un Bafra ilçesinde sebze üreticileri dolandırıldıklarını iddia ederek emniyete başvurdu.

Edinilen bilgilere göre, 25 yıldır Bafra'da üreticilerden aldığı sebzeleri Türkiye'nin çeşitli illerinde pazarlayan M.G., iddiaya göre yaklaşık 25 milyon lira ile ortadan kayboldu.

Alacaklarını tahsil edemeyen çok sayıda üretici, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek şikayetçi oldu.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.G.'nin yakalanması için çalışma yürütürken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN