Samsun'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Samsun'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Tekin Kocabaş adlı sürücü yaralandı. Kazanın nedeni olarak direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi belirlendi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Alpaslan Mahallesi Muratpaşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ACJ 748 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Tekin Kocabaş, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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