Samsun'da korsan taksi operasyonu: 2 ay men, 53 bin lira ceza

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen korsan taksi denetimlerinde, mobil uygulama üzerinden müşteri aldığı belirlenen sürücülere toplam 58 bin TL para cezası kesildi, araçlar 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında Atakum ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Denizevleri Mahallesi'nde, Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde uygulama noktası oluşturan ekipler, mobil uygulamalar üzerinden yolcu taşıdığı tespit edilen korsan taksileri tek tek durdurarak kontrol etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan sürücülere idari para cezası uygulanırken, korsan taşımacılıkta kullanılan araçlar trafikten men edildi. Denetimlerin, yolcu güvenliğini sağlamak ve korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kent genelinde aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi. - SAMSUN