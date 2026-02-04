Haberler

Samsun'da korsan taksi operasyonu: 2 ay men, 53 bin lira ceza

Samsun'da korsan taksi operasyonu: 2 ay men, 53 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Emniyet Müdürlüğü, korsan taşımacılığı önlemek amacıyla düzenlediği denetimlerde mobil uygulama kullanarak yolcu taşıyan sürücülere toplam 58 bin TL para cezası kesildi ve araçlar 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen korsan taksi denetimlerinde, mobil uygulama üzerinden müşteri aldığı belirlenen sürücülere toplam 58 bin TL para cezası kesildi, araçlar 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında Atakum ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Denizevleri Mahallesi'nde, Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde uygulama noktası oluşturan ekipler, mobil uygulamalar üzerinden yolcu taşıdığı tespit edilen korsan taksileri tek tek durdurarak kontrol etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan sürücülere idari para cezası uygulanırken, korsan taşımacılıkta kullanılan araçlar trafikten men edildi. Denetimlerin, yolcu güvenliğini sağlamak ve korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kent genelinde aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu

Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj törene damga vurdu
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Yüzü gülüyor! Tarihte böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı