Yılbaşı öncesi alkollü içecek satış noktalarına sıkı denetim

Samsun'da yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte alkollü içecek satışının önlenmesine yönelik polis ekiplerince il genelinde denetimler artırıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, alkollü içki satışı yapılan iş yerleri başta olmak üzere tekel bayileri ve çeşitli satış noktaları kontrol ediliyor. Denetimlerde ürünlerin bandrol, etiket ve satışa ilişkin belgeleri detaylı şekilde incelenirken, mevzuata aykırı durumlar tespit edilen iş yerleri hakkında yasal işlem uygulanıyor.

Polis ekipleri, halk sağlığını tehdit edebilecek kaçak ve sahte alkollü içkilerin piyasaya sürülmesini engellemeyi amaçladıklarını belirtirken, yılbaşı süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - SAMSUN