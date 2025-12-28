Haberler

Yılbaşı öncesi alkollü içecek satış noktalarına sıkı denetim

Yılbaşı öncesi alkollü içecek satış noktalarına sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da yaklaşan yılbaşı öncesinde, polis ekipleri kaçak ve sahte alkollü içecek satışını önlemek için denetimlerini artırdı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli satış noktalarını kontrol ederek mevzuata aykırı durumlar tespit etmeye çalışıyor.

Samsun'da yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte alkollü içecek satışının önlenmesine yönelik polis ekiplerince il genelinde denetimler artırıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, alkollü içki satışı yapılan iş yerleri başta olmak üzere tekel bayileri ve çeşitli satış noktaları kontrol ediliyor. Denetimlerde ürünlerin bandrol, etiket ve satışa ilişkin belgeleri detaylı şekilde incelenirken, mevzuata aykırı durumlar tespit edilen iş yerleri hakkında yasal işlem uygulanıyor.

Polis ekipleri, halk sağlığını tehdit edebilecek kaçak ve sahte alkollü içkilerin piyasaya sürülmesini engellemeyi amaçladıklarını belirtirken, yılbaşı süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'den göğsümüzü kabartan Arda Güler paylaşımı
Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar
Korkunç kaza! Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı

Korkunç kaza! Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı
Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Yol kenarında kan donduran manzara! Polisler tarafından bulundu