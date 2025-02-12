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Samsun'da Çiçekçi Dükkanı Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın sonucu dükkan tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, dükkanda büyük maddi hasar oluştu.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da çıkan yangında alevlere teslim olan çiçekçi dükkanı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Dr. Kamil Caddesi üzerinde bulunan bir çiçekçi dükkanında meydana geldi. Dükkandan çıkan dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çiçekçi dükkanı kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangından etkilenen olmazken, dükkanda büyük çapta maddi zarar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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