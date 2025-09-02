Haberler

Samsun'da 350 Bin TL Değerinde Hırsızlık Olayı: İki Şüpheli Gözaltında

Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 100 bin TL para çalındı. İki şüpheli, hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'da bir evden ziynet eşyası ve para hırsızlığı iddiasıyla 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta bir evden 250 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile 100 bin TL çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili B.A. (43) ve H.B.'yi (42) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

